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В Доме журналиста в Самаре состоится открытие персональной выставки Аллы Шахматовой

31 октября 2023 13:59
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В Доме журналиста в Самаре состоится открытие персональной выставки Аллы Шахматовой

В Доме журналиста 1 ноября 2023 года состоится открытие персональной выставки Аллы Шахматовой «А люди разве не цветы?».
 
Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.
        
Вся жизнь Аллы Леонидовны Шахматовой тесно связана с искусством, служение, которому она выбрала своей заглавной целью.
Излюбленная тема художника – цветы, олицетворяющие хрупкость мира и мимолетность жизни, силу и нежность, одна из вечных тем в искусстве.
Цветы остаются главным героем легенд, мифов и сказок во всем мире.

На выставке будет представлено более 20 живописных работ.
Место проведения: Дом журналиста (ул. Самарская, д. 179).
Начало мероприятия – в 12.00.

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