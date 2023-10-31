В Доме журналиста в Самаре состоится открытие персональной выставки Аллы Шахматовой

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В Доме журналиста 1 ноября 2023 года состоится открытие персональной выставки Аллы Шахматовой «А люди разве не цветы?».



Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России.



Вся жизнь Аллы Леонидовны Шахматовой тесно связана с искусством, служение, которому она выбрала своей заглавной целью.

Излюбленная тема художника – цветы, олицетворяющие хрупкость мира и мимолетность жизни, силу и нежность, одна из вечных тем в искусстве.

Цветы остаются главным героем легенд, мифов и сказок во всем мире.



На выставке будет представлено более 20 живописных работ.

Место проведения: Дом журналиста (ул. Самарская, д. 179).

Начало мероприятия – в 12.00.