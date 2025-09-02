В День города в Самаре выступит Вячеслав Бутусов

140

13 и 14 сентября в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города (0+). Для жителей и гостей выступят местные творческие коллективы, заслуженный артист России Сергей Войтенко, а также рок-музыкант Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы». Кроме того, в эти дни состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии».

Об этом сообщил глава Самары Иван Носков на оперативном совещании у губернатора Вячеслава Федорищева. По его словам, 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества, поэтому основная часть мероприятий будет посвящена этой теме, пишет Самарская газета.

— Это спортивные турниры, выставки, концерты, творческие встречи, фестивали и т.д. Работаем в части обеспечения безопасности. Полную программу праздника опубликуют на сайте администрации Самары после согласования с правоохранительными органами, — отметил Иван Носков.