В апреле в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Женитьба Бальзаминова"

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4, 5 и 6 апреля на исторической сцене Самарского театра драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля «Женитьба Бальзаминова» (12+).

Великий русский драматург Александр Островский хорошо разбирался в тонкостях человеческой души. Остроумный и ироничный текст его знаменитой пьесы давно разошёлся на цитаты, а брачная авантюра главного героя стала хрестоматийным примером брака по расчёту. Забавные ситуации, в которые попадает непутёвый Миша Бальзаминов, пытающийся найти богатую невесту, составляют сюжет одного из популярнейших произведений классической русской драматургии. Красочные костюмы и декорации Нины Юнгвальд-Хилькевич, неповторимая игра талантливых и замечательных артистов придадут дополнительный шарм лёгкой комедии Александра Островского в постановке Ирины Васильевой.

Спектакль подарит зрителям яркие эмоции, хорошее настроение и снова докажет, что судьба улыбается тем, кто верит в мечту.

Режиссёр Ирина Васильева, художник-постановщик, художник по костюмам Нина Юнгвальд-Хилькевич, художник по свету Павел Бабин.