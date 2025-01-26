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В 2025 году театр «СамАрт» примет участие в федеральной программе «Большие гастроли» по направлению «Для детей и молодежи».

Показы спектаклей Самарского ТЮЗа включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории Российской Федерации. Благодаря программе «Большие гастроли» постановки СамАрта уже смогли увидеть жители Республики Башкортостан (г. Уфа) и Новосибирска. В этом году Самарский ТЮЗ сыграет свои лучшие постановки в Иркутске.Также в федеральной программе примет участие Молодежный драматический театр г. Тольятти.

Гастроли состоятся с 16 по 19 октября в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева (г. Новосибирск).

Новосибирской публике будут представлены спектакли: «Гамлет» (16+), «А зори здесь тихие» (12+), «Другая смерть Жанны д`Арк» (16+), «Шерлок Холмс и невидимое существо» (16+), «Приключения Буратино» (0+), «Волшебник Изумрудного города (0+).В рамках программы на Большие гастроли в этом году отправятся 74 коллектива, которые работают для детей и молодежи.Важность программы отмечает министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации воссоздает одно из главных достижений прошлого – единую гастрольную систему страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

Фото: минкульт СО