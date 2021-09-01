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Умерла народная артистка РСФСР, супруга Николая Сличенко Тамилла Агамирова

1 сентября 2021 22:29
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Тамилла Агамирова умерла из-за тяжелой продолжительной болезни.

Народная артистка РСФСР, заслуженная артистка Азербайджанской ССР Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни, передают "Известия"

«Ушла сегодня. Царствие небесное… Она красавица была, умница. Прелестная, участливая», — сообщила актриса Екатерина Жемчужная в среду, 1 сентября, Пятому каналу.

Как сообщил коллега актрисы, Роман Грохольский, Тамилла Агамирова умерла из-за тяжелой продолжительной болезни.

Актер также рассказал, что последние годы народная артистка практически не появлялась на сцене, поскольку ей не позволяло здоровье.

Супруг Агамировой, художественный руководитель цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко, умер 2 июля из-за проблем с легкими. В театре мужа Тамилла Агамирова играла с 1952 года. У них с Николаем Сличенко трое детей.

"Церемония прощания с народной артисткой России Агамировой Тамиллой Суджаевной состоится 3 сентября. Гражданская панихида начнется в 11:00 в театре "Ромэн" по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2", - говорится  на сайте театра "Ромэн".

 

Фото:   rbc.ru

Теги: Тамилла Агамирова умерла

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