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Умер советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе, сообщил 15 января телеканал Мтавари Архи. Актер скончался в возрасте 84 лет. Последние годы он серьезно болел, пишут "Известия".

В 1966 году дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», а через год снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом стала картина «Мелодии Верийского квартала». В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.