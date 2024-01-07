Умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

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Советский и российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет, сообщает РБК со ссылкой на «Фонтанку».



В местном отделении Союза кинематографистов России подтвердили ТАСС смерть режиссера. «Скончался он 6 января вечером, дома», — приводит агентство комментарий организации.



Режиссер получил широкую известность после выхода фильма «Али-Баба и сорок разбойников», в съемках которого приняли участие Олег Табаков, Вениамин Смехов, Сергей Юрский, Армен Джигарханян. Рябоконь также выступил режиссером музыкального телефильма «Один за всех!» с Николаем Караченцовым в главной роли, кинокартин «Физики», «Перегон», «Шаги императора», телеспектакля «Эзоп» и других работ.



