Умер режиссер "Ералаша" Юлий Файт

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Режиссер Юлий Файт скончался на 86-м году жизни от инфаркта, сообщил РИА Новости киновед Евгений Марголит. По его словам, причиной смерти стал инфаркт.

"И так же, как он жил, на ходу, его вообще действительно невозможно представить себе угасающим. Он даже несколько дней назад играл в теннис, просто не зная, что у него уже предынфарктное состояние. Это все произошло в течение нескольких, двух-трех дней... В пятницу вечером скорая забрала", — добавил киновед.

Марголит назвал его человеком "невероятной живости и интереса к жизни, обаяния, света".

"Поэтому и современный молодой зритель, молодые киноведы, молодые режиссеры к нему так тянулись. Он для многих был учителем и замечательным собеседником", — заключил Марголит.

Юлий Файт — советский и российский кинорежиссер и актер. Работал на киностудии "Ленфильм", снял несколько сюжетов для киножурнала "Ералаш". Среди его работ фильмы "Мальчик и девочка", "Марка страны Гонделупы", "Пограничный пес Алый" и другие.

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