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Умер кинооператор фильмов «Бег», «Романс о влюбленных» и «Сибириада»  Леван Пааташвили

26 января 2023 22:20
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Был награжден Государственной премией СССР за фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

Кинооператор, народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР Леван Пааташвили скончался в возрасте 96 лет, пишут "Известия" со ссылкой на  пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

«Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим», — говорится в тексте.

Пааташвили работал на студии «Мосфильм» с 1964 по 1980 год. Он снял фильмы «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных» и «Сибириада», передает агентство городских новостей «Москва».

В 1985 году Пааташвили был награжден Государственной премией СССР за фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

 

Фото:   ru.freepik.com

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