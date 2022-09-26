Участники клуба «Малахитовая шкатулка» села Малая Малышевка впервые посетили Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре

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Воспитанники Дома культуры села Малая Малышевка — участники клуба «Малахитовая шкатулка» впервые посетили Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре.



В мае 2022 года в обновленном в рамках нацпроекта «Культура» ДК в селе Малая Малышевка побывали члены Общественного совета министерства культуры и познакомились с учениками и сотрудниками коллектива «Малахитовая шкатулка». Ребята занимаются декоративно-прикладным творчеством – эпоксидная смола, роспись по дереву и глине, изготовление сувениров. И вместе с эти изучают историю родного края, традиции. Тогда и родилась идея пригласить талантливых воспитанников посетить Исторический парк, чтобы показать возможности современного комплекса и в доступной игровой форме познакомить с историй России.



В творческую командировку отправились юные кружковцы. Для многих ребят — это первая поездка в Самару и первое посещение мультимедийного парка такого масштаба.



Сотрудники Исторического парка провели для ребят квест «Спешим на помощь князю Засекину». Участники в роли отважной дружины отправились на подмогу князю Григорию Засекину, выполнили задания, «срубили» недостающую башню для крепости Самара и помогли князю выполнить приказ царя Фёдора Иоанновича о строительстве Самарской крепости.



В память о выезде, Лукьянов Олег, член Общественного совета министерства культуры, вручил гостям книгу С.М. Соловьева «История России с древнейших времен».

Фото: минкульт СО