Тольяттинка прошла слепое прослушивание суперпроекта "Голос"

89

Юная артистка из Тольятти Анна Ляшенко прошла слепое прослушивание нашумевшего суперпроекта "Голос". Вчера вся Самарская область с замиранием сердца наблюдала за выступлением артистки и это случилось – ей удалось покорить наставников. Что чувствуешь, когда сбывается заветная мечта, она рассказала Sovainfo.ru.

Попасть на проект было заветной мечтой Ани, которая сбылась после нескольких лет упорной подготовки и участия в различных кастингах.

- 10 лет репетиций, участия в разных вокальных конкурсах и мне сообщают, что я прошла в главный вокальный проект страны. Думаю, не нужно объяснять, что я испытывала, находясь по-настоящему на легендарной сцене перед теми самыми креслами наставников, - рассказывает певица.

Музыкальные редакторы проекта выбрали для девушки песню "Ой ты, степь широкая". Её она и исполнила на слепом прослушивание. Но выступление далось нелегко. Ожидая своего выхода на сцену, Анна сняла нейры (ушные мониторы, изолирующие музыканта от шума и позволяющие слышать себя на сцене. - Прим. ред.) и забыла их надеть. Все выступление девушка пела без них. Но и это не помешало ей пройти в следующий этап проекта – наставники развернулись к ней.



В свою команду Аню готовы были взять Владимир Пресняков и Антон Беляев. Девушка, не раздумывая, выбрала второго. Все получилось именно так, как она хотела:

- Все участники узнали состав наставников за день до съемок на общем собрании. Тогда я сразу поняла, что хочу к нему в команду. У него есть шикарный проект "Lab", где он делает фантастические аранжировки. А еще он впервые в кресле наставника, а значит, постарается сделать все возможное, чтобы себя показать. Поэтому да, я очень хотела именно к нему!

Впереди ждут репетиции днями на пролет, общение, советы от профессионалов и творческая атмосфера.

- По итогу все оказалось даже лучше, чем я себе представляла, мы собираемся, репетируем, Антон дает очень много советов по разным аспектам и делает очень крутые аранжировки прямо у нас на глазах со своей огромной командой!

В прошлом году девушка стала участницей всероссийского вокального конкурса "Новая звезда". Она достойно представила Самарскую область с песней "Тишина".