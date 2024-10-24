ТГУ приглашает на выставку работ студентов творческих направлений подготовки «АСИ 59 в ОСИ / Дизайн»

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Тольяттинский государственный университет приглашает на выставку работ студентов творческих направлений подготовки «АСИ 59 в ОСИ / Дизайн». Она пройдёт с 26 октября по 30 ноября 2024 года в Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея.



«Изучение дизайна – это как освоение космоса. Это непрерывное стремление к новым знаниям, креативным подходам, к современным технологиям. Именно об этом и расскажет выставка. Зрители познакомятся с ярким и разнообразным миром дизайна, увидят дипломные проекты и практические работы студентов Центра дизайна архитектурно-строительного института (АСИ) и Центра креативных индустрий ТГУ», - поделились организаторы выставки.



Представленные проекты разработаны студентами с использованием различных современных программ и приложений. Посетители смогут увидеть не только финальные работы, но и этапы создания проектов, начиная с исследования и концептуальной разработки и заканчивая их воплощением в жизнь.



Брэндинг компаний и мероприятий, графические новеллы, ювелирные изделия, дизайн-проекты среды и интерьера, проекты благоустройства городских территорий нашего любимого города Тольятти, макеты, графические листы, плакаты и многое другое. Каждый посетитель найдёт для себя что-то удивительное и вдохновляющее – то, что можно сравнить с открытием новой планеты в бескрайнем пространстве.



Дата открытия: 25 октября 18:00

Место проведения: г. Тольятти, ул. Свердлова, 3

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Фото: пресс-служба ТГУ