ТГУ приглашает на выставку работ студентов творческих направлений подготовки «АСИ 59 в ОСИ / Дизайн»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению области, особенно в сельской местности, где во многих домах имеется печь - объект повышенной пожарной опасности.
МЧС СО: в период холодов печное оборудование – источник повышенной пожарной опасности
В ходе церемонии награждения более 50 сотрудников и ветеранов ракетно-космического центра «Прогресс» получили заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев поздравил РКЦ «Прогресс» со 130-летием и вручил коллективу орден Гагарина
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
25 октября в регионе местами дождь, до +9°С
Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке.
Хирурги больницы им. Т.И.Ерошевского  вернули зрение пациенту после тяжелой проникающей травмы глаза
Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 4 лет.
В Сызрани трое мужчин осуждены за попытку подключения к нефтепроводу
Губернатор зачитал поздравительную телеграмму в адрес сотрудников РКЦ "Прогресс", направленную Президентом Владимиром Путиным
Вячеслав Федорищев поздравил работников РКЦ "Прогресс" со 130-летием предприятия
В этом году она продлится до 27 октября.
Почти 125 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.64
0.05
EUR 104.38
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре открывается галерея народных ремесел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ТГУ приглашает на выставку работ студентов творческих направлений подготовки «АСИ 59 в ОСИ / Дизайн»

24 октября 2024 15:59
136
Она пройдёт с 26 октября по 30 ноября 2024 года в Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея.

Тольяттинский государственный университет приглашает на выставку работ студентов творческих направлений подготовки «АСИ 59 в ОСИ / Дизайн». Она пройдёт с 26 октября по 30 ноября 2024 года в Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея.

«Изучение дизайна – это как освоение космоса. Это непрерывное стремление к новым знаниям, креативным подходам, к современным технологиям. Именно об этом и расскажет выставка. Зрители познакомятся с ярким и разнообразным миром дизайна, увидят дипломные проекты и практические работы студентов Центра дизайна архитектурно-строительного института (АСИ) и Центра креативных индустрий ТГУ», - поделились организаторы выставки.

Представленные проекты разработаны студентами с использованием различных современных программ и приложений. Посетители смогут увидеть не только финальные работы, но и этапы создания проектов, начиная с исследования и концептуальной разработки и заканчивая их воплощением в жизнь.

Брэндинг компаний и мероприятий, графические новеллы, ювелирные изделия, дизайн-проекты среды и интерьера, проекты благоустройства городских территорий нашего любимого города Тольятти, макеты, графические листы, плакаты и многое другое. Каждый посетитель найдёт для себя что-то удивительное и вдохновляющее – то, что можно сравнить с открытием новой планеты в бескрайнем пространстве.

Дата открытия: 25 октября 18:00
Место проведения: г. Тольятти, ул. Свердлова, 3   

16+

 

Фото:   пресс-служба ТГУ

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 автомобиля, медикаменты, стройматериалы, печи.
22 октября 2024, 18:46
Из Тольятти на передовую отправился большой гуманитарный конвой
4 автомобиля, медикаменты, стройматериалы, печи. Общество
484
22 октября 2024, 15:29
Тольяттинцы в составе сборной России будут защищать честь страны на соревнованиях MakeX Global в Китае
В минувшие выходные в Москве состоялся российский этап Международного робототехнического соревнования MakeX 2024 в номинациях Starter и Explorer. Общество
328
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
21 октября 2024, 14:56
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
В регионе Самарская областная федерация спортивной борьбы провела спортивные соревнования среди школьников. Спорт
580
В центре внимания
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
112
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
232
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
257
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
23 октября 2024  12:40
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
1391
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
23 октября 2024  10:51
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
437
Весь список