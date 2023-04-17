Театральные коллективы Самарской области примут участие в финальном этапе окружного Фестиваля «Театральное Приволжье»

145

18 апреля в Перми стартует финальный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и является одним из самых масштабных в округе по охвату участников: 8,7 тыс. представителей театральных коллективов, 87 экспертов и более 200 тыс. зрителей.

В финале четвертого сезона проекта участвовали 28 спектаклей из всех регионов округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. На Фестиваль представлены самые различные виды и жанры театрального искусства – драмы, комедии, мюзиклы, фарсы, приключения, фантазии, пластические спектакли, баллады, сказки и даже спектакли в жанре экспериментальной терапии.

В Пермь на торжественную церемонию награждения приедут труппы из шести регионов Приволжского федерального округа. Спектакли-победители представят коллективы из Республик Марий Эл и Татарстан, а также Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

Напомним, по итогам фестиваля сезона 2022–2023 гг. у Самарской области пять призовых мест. Победа в номинации «Лучшая режиссёрская работа» среди молодёжных спектаклей присуждена Андрею Чепыжову, режиссёру театрального коллектива «Форма Т», спектакль «Вдовы». Лучшей режиссёрской работой среди детских постановок признана работа Виктора Михайлова, режиссера Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» из Самарской области. В номинации «Лучший детский спектакль» второе место у постановки «Слово о полку Игореве» и первое место у постановки «Вдовы» в номинации «Лучший молодёжный спектакль». Впервые в этом году организаторами фестиваля были введены новые номинации – «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». В номинации «Лучшее художественное оформление» среди детских постановок лучшим признана работа Анны Букаловой в спектакле «Слово о полку Игореве» Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек».

Лучшие театральные постановки развернутся на нескольких площадках Перми. 18 апреля на сцене Пермского дома народного творчества зрители смогут увидеть спектакль «Дети войны» коллектива из Саратовской области (лауреат III степени, номинация «Дети»). В первый день также запланированы «Бал-маскарад», вечер знакомств и пиротехническое шоу «Театральные огни». 19 апреля в большом зале театра кукол состоится показ спектакля «Волшебные сны Апуша» юных актеров из Республики Татарстан (лауреат I степени, номинация «Дети»), в малом зале кукольного театра – спектакль «Слово о полку Игореве» коллектива из Самарской области (лауреат II степени, номинация «Дети»), а в Пермском краевом колледже искусств и культуры – спектакль «Игра любви и случая» от Оренбургской области (лауреат III степени, «Молодежь»).

В заключительный день, 20 апреля, состоится торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье», а также показ спектаклей «Вдовы» коллектива из Самарской области (лауреат I степени, «Молодежь») и «Цветик-семицветик» коллектива из Республики Марий Эл (лауреат II степени, «Молодежь»).

Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детский и молодежный коллективы получат гранты на новые спектакли (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей). Для победителей в индивидуальных номинациях традиционно организовывается образовательная поездка в г. Москву с посещением ведущих театров России. Также награды получат победители конкурса афиш и плакатов.

В столице Прикамья для участников окружного проекта в рамках Фестиваля запланирована культурно-досуговая программа, приуроченная к 300-летию празднования г. Перми: тематические экскурсии, творческие мастер-классы и встречи с актерами.