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«Театральное Приволжье»: театральная труппа из Отрадного представит Самарский регион на церемонии награждения в Ижевске

22 апреля 2024 15:35
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В рамках праздничных дней победители «Театрального Приволжья» покажут свои работы. 

С 22 по 25 апреля 2024 года, в г. Ижевск Удмуртской Республики пройдет торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов V юбилейного сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В числе победителей юбилейного фестиваля – представитель Самарской области театральная студия «Труппа Отрадного» Дворца культуры «Россия» (г. Отрадный).

В финале юбилейного пятого Фестиваля участвовали 28 спектаклей из 14 субъектов Приволжского Федерального округа. В Самарской области в региональном этапе пятого сезона было подано рекордное за пять лет количество заявок – 125 спектаклей из 21 города и района региона. Поддержка творческой молодежи – значимое направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. По итогам юбилейного сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» Самарская область вновь вошла в число победителей: второе место в номинации «Молодежные спектакли» – у мюзикла «Алабин» театральной студии «Труппа Отрадного» Дворца культуры «Россия» (г. Отрадный, режиссер – Виктор Трегубов).

 «Мы гордимся успехами наших самодеятельных театральных коллективов, с каждым годом растет их профессиональный уровень и заинтересованность развиваться дальше. Участие в фестивале такого уровня, это бесценный опыт для участников. Впереди у ребят интересные встречи, обмен опытом и выступления – хочу пожелать вдохновения и новых идей!» – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Александр Мальцев, председатель жюри фестиваля, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» добавил: «Слагаемые успеха – профессиональные кадры, которые работают с самодеятельными детскими и юношескими театрами, личная заинтересованность каждого участника творческого процесса, желание переработать даже известный художественный материал так, чтобы он прозвучало свежо и убедительно и наличие сильной конкуренции, ведь фестиваль уже давно достиг того уровня, когда за пальму первенства борются сильнейшие коллективы ПФО».

Коллектив-победитель из Самарского региона получит заслуженное серебро, а также примет участие в образовательном туре, направленном на развитие профессиональных навыков. Артисты получат уроки мастерства от ведущих педагогов и режиссеров Российского института театрального искусства – ГИТИС. «Для артиста с периферии это прекрасная возможность поучиться и пообщаться с мэтрами российской сцены. Это та самая возможность роста, творческого общения, профессиональной экспертной оценки, которую нам подарил фестиваль «Театральное Приволжье»», – поделилась актриса «Труппы Отрадного» Ирина Старкова.

В рамках праздничных дней победители «Театрального Приволжья» покажут свои работы. В деловую часть программы в Ижевске вошли мастер-классы для участников и руководителей коллективов, знакомство с национальной традиционной культурой Удмуртии, круглый стол для руководителей и организаторов фестиваля.

«Театральное Приволжье» – общественный проект Приволжского Федерального округа, направленный на создание условий и мотиваций для развития театрального искусства среди детей и молодежи. Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

 

Фото: Гольцберг Елена Владимировна,  ГБУК Агентство социокультурных технологий

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