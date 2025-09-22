Я нашел ошибку
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину

22 сентября 2025 13:31
100
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» отправляется на гастроли в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». 24 и 25 сентября на сцене Самарского театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича труппа представит две постановки народного артиста России Юрия Александрова. В программе — лирическая опера Родиона Щедрина «Не только любовь» и романтическая фантазия Жоржа Бизе «Иван Грозный».

В 2025 году весь мир отмечает 100-летие легендарной балерины Майи Плисецкой, одной из величайших балерин XX века. Родион Щедрин посвятил оперу «Не только любовь» своей супруге. В год юбилея театр «Санктъ-Петербургъ Опера» уделяет особое внимание этому сочинению, исполняя его также и в память о самом композиторе, недавно ушедшем из жизни. Премьера оперы в постановке театра состоялась 1 марта 2014 года под руководством Юрия Александрова.

По мнению самого композитора и Майи Плисецкой, посетивших спектакль, эта постановка стала лучшей за все годы существования произведения. Родион Щедрин отметил огромную порцию любви к эпохе и людям, а Майя Плисецкая назвала версию Александрова максимально живой и интересной, лучшей из всех.

Спектакль сочетает свободный вокал, открытую драматическую игру и обилие танцев. В нем присутствует светлая лирика, ирония, сочный жанровый юмор и высокий драматизм. Художественный руководитель театра Юрий Александров подчеркивает, что тема любви вечна, и задача постановки — показать не только унылый колхозный пейзаж, но и прелесть простой жизни.

Второй работой, которую представит театр, станет опера Жоржа Бизе «Иван Грозный». Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» первым в мире представил на сцене это некогда утерянное сочинение, которое не исполнялось в театральной постановке на протяжении 160 лет. Подготовке спектакля предшествовала масштабная научно-исследовательская работа по расшифровке и воссозданию целостной партитуры.

В центре произведения — образ русского царя Ивана IV. Бизе предлагает неожиданный взгляд, стремясь разглядеть за жестокостью правителя живого человека, способного на любовь и внутреннюю драму. Режиссер Юрий Александров воплощает на сцене эту внутреннюю борьбу, а сценография народного художника России Вячеслава Окунева насыщена историческими аллюзиями и эмоциональным напряжением.

Возвращение оперы Бизе стало не только театральным событием, но и музыкально-историческим актом, утвердившим за театром особую роль в судьбе забытых шедевров.

