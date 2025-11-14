Театр «Мастерская» из Самары представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве

183

Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская» принял участие во Всероссийском фестивале «Классика», который стартовал в Москве в октябре и продолжится до апреля 2026 года.

Труппа представила юным московским зрителям два спектакля по мотивам произведений из школьной программы – мистическую рок-фантазию «Вий» и сценическую повесть «Муму».

Отметим, что спектакли, показанные на фестивале, можно будет посмотреть и на самарской сцене. Спектакль «Муму» будет представлен зрителям 19 ноября в большом зале театра «Мастерская» в 19:00. 20 ноября в 15:00 зрители увидят «Шинель». Также 18 ноября состоится показ драмы «Гроза» по пьесе А.Н. Островского, поставленной в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Полная афиша доступна на сайте https://smdtm.ru.

