Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»

95

Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру спектакля для семейного просмотра по книге итальянской писательницы Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней».

Книга вошла в список выдающихся детских произведений, отмечена премиями в Италии, Германии и Франции. Автор была номинирована на главную премию в детской литературе - премию Андерсена!

«Мой дедушка был вышней» - это спектакль о преемственности поколений, о семейных традициях, о тёплых воспоминаниях, которые мы бережно храним в сердце с самого детства.

Зрители словно побывают в итальянской деревне, где царит особенная атмосфера неспешной жизни - с уютными семейными обедами за общим столом и разговорами обо всём на свете.

Рекомендуем прийти в театр всей семьёй и затем обсудить спектакль за чаепитием.

Эскиз спектакля был представлен на сцене театра «Дилижанс» в июне 2021 года на 12-м фестивале «Премьера одной репетиции».

6+

Режиссёр спектакля – Яна Селезнёва

Художник по костюмам – Дарья Солодова

Художник по декорациям – Ольга Зарубина

Фотографии хранят память о многих событиях из жизни 11-летнего Тонино и его большой семьи: мамы, папы, двух бабушек и двух дедушек. Деревенские бабушка и дедушка кажутся странными и сумасбродными: например, разговаривают с гусыней, словно с человеком, а ещё у них есть вишнёвое дерево по имени Феличе, которое дедушка посадил в честь рождения своей дочери, мамы Тонино, и оно росло вместе с ней, а теперь растёт вместе с Тонино как неотъемлемая часть самых важных моментов семейной хроники

Спектакль будет интересно посмотреть, чтобы узнать, как десятки изображений складываются в рассказ о жизни целой семьи. И чтобы вместе с Тонино воскликнуть: «Этого альбома больше нет, но я помню все фотографии, одну за другой!»