Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Сызранка во время застолья обокрала знакомого
Сызранка во время застолья обокрала знакомого
Инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяют восстанавливать и наращивать турпоток в российских городах
Инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяют восстанавливать и наращивать турпоток в российских городах
В Богатовском и Борском районах машины перевернулись в кювет
В Богатовском и Борском районах машины перевернулись в кювет
Количество патентов для трудовых мигрантов в России за десять месяцев этого года увеличилось почти в два раза
талантливые художники Самары написали с натуры портреты девушек в национальных образах других стран
Талантливые художники Самары написали с натуры портреты девушек в национальных образах других стран
Самарцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки
Самарцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Талантливые художники Самары написали с натуры портреты девушек в национальных образах других стран

5 декабря 2021 12:06
195
талантливые художники Самары написали с натуры портреты девушек в национальных образах других стран

В рамках Проекта талантливые художники Самары написали с натуры портреты девушек в национальных образах других стран.
Проект, успешно организованный самарскими художниками Екатериной Самитиной и Ольгой Бекетовой при поддержке журнала «ProРадости». Художники получили полную свободу самовыражения в передаче национального образа, они сами выбрали форму, жанр, направление и материалы. Творческие сессии прошли в ноябре и завершились конкурсным голосованием среди подписчиков журнала “ProРадости”.
В голосовании приняли участие более 800 человек.

Победителем зрительского голосования за лучший портрет стала художник Нарине Саргсян. Ее работа была отправлена на Международный конкурс портретного мастерства «ART PORTRAITum”, организованный Всемирным Фондом Искусств, которая пройдет с 9 по 15 декабря в выставочном зале Евразийского Художественного Союза.
Проект «Красота в глазах» направлен на поддержку и стимулирование творческого роста начинающих художников, работающих в разных сферах, повышение престижа и популярности творческой профессии.
Объединение разных культур и наций, попытка проникнуть в национальные особенности других народов и передать их образы на холстах, придает проекту большое социальное значение.
Данная инициатива дает возможность представить широкую палитру произведение авторов, их видения национального колорита других стран, продвинуть через творческое произведение культуру другого
народа, а также объединяющие весь мир идеи красоты и эстетики.
Художники, принявшие участие в проекте:

  • Есипова Анна
  • Тимченко Юлия
  • Саргсян Нарине
  • Новицкая Галина
  • Зубкова Виктория
  • Хаустова Евгения
  • Богданова Мария
  • Мельник Ирина
  • Барац Екатерина
  • Сироткина Мария
  • Организаторы:
  • Самитина Екатерина
  • Бекетова Ольга

Проект состоялся при информационной поддержке:
Региональной Общественной Организации «Федерации за Всеобщий Мир»
Информационного портала «АртВести» https://artvesti.ru/

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 декабря 2021  13:50
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
186
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
5 декабря 2021  11:28
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
193
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 декабря 2021  13:10
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
693
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
740
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
1169
Весь список