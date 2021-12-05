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В рамках Проекта талантливые художники Самары написали с натуры портреты девушек в национальных образах других стран.

Проект, успешно организованный самарскими художниками Екатериной Самитиной и Ольгой Бекетовой при поддержке журнала «ProРадости». Художники получили полную свободу самовыражения в передаче национального образа, они сами выбрали форму, жанр, направление и материалы. Творческие сессии прошли в ноябре и завершились конкурсным голосованием среди подписчиков журнала “ProРадости”.

В голосовании приняли участие более 800 человек.

Победителем зрительского голосования за лучший портрет стала художник Нарине Саргсян. Ее работа была отправлена на Международный конкурс портретного мастерства «ART PORTRAITum”, организованный Всемирным Фондом Искусств, которая пройдет с 9 по 15 декабря в выставочном зале Евразийского Художественного Союза.

Проект «Красота в глазах» направлен на поддержку и стимулирование творческого роста начинающих художников, работающих в разных сферах, повышение престижа и популярности творческой профессии.

Объединение разных культур и наций, попытка проникнуть в национальные особенности других народов и передать их образы на холстах, придает проекту большое социальное значение.

Данная инициатива дает возможность представить широкую палитру произведение авторов, их видения национального колорита других стран, продвинуть через творческое произведение культуру другого

народа, а также объединяющие весь мир идеи красоты и эстетики.

Художники, принявшие участие в проекте:

Есипова Анна

Тимченко Юлия

Саргсян Нарине

Новицкая Галина

Зубкова Виктория

Хаустова Евгения

Богданова Мария

Мельник Ирина

Барац Екатерина

Сироткина Мария

Организаторы:

Самитина Екатерина

Бекетова Ольга

Проект состоялся при информационной поддержке:

Региональной Общественной Организации «Федерации за Всеобщий Мир»

Информационного портала «АртВести» https://artvesti.ru/