Стартовал прием заявок на пятую, юбилейную, премию в области уличной культуры «Кардо»

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Организаторы Международной конкурс-премии за вклад в развитие уличного искусства и спорта «КАРДО» анонсировали новый сезон проекта. У премии в этом году ряд обновлений: в юбилейном сезоне на выбор участникам представлено сразу 15 направлений (BMX, MEDIA, SCOOT, SOCIETY, HIP-HOP, PARKOUR, TRICKING, BUSINESS, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, FREERUNNING, SKATEBOARDING, STREETBALL, DJ), а также у премии появился собственный гимн.

1 февраля 2022 года на сайте и в социальных сетях Международной конкурс-премии «КАРДО» появилась информация о коллаборации проекта с известным лейблом Black Star, участник лейбла, молодой и талантливый парень из Альметьевска, Слава Slame, стал автором-исполнителем гимна «КАРДО». Генеральный директор премии Валентин Работенко дал комментарий по поводу коллаборации двух проектов: «Я очень рад, что BLACK STAR стали официальными партнѐрами «КАРДО». Уверен, что вместе мы создадим крутой контент, который покажет обществу, что такое #улицасегодня. Хочу сказать огромное спасибо Павлу Курьянову (Пашу) за веру в идею, а всей команде SLAME за крутую работу, самые глубокие тексты и шикарную музыку». Услышать гимн уже можно на всех стриминговых площадках.

Официальными партнерами премии в 2022 году стали: Правительство Белгородской области, Фонд президентских грантов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Gorilla Energy, Газпром медиа, социальная сеть VK. Уже несколько лет они верят в идею проекта и продолжают помогать реализовывать самые интригующие форматы. Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов, высказал свое мнение по поводу партнерской программы с премией «КАРДО»: «Впервые Фонд президентских грантов поддержал премию «КАРДО» в 2017 году. Тогда инициатива только зарождалась, ребята получили президентский грант 737 тысяч рублей, а в фестивале приняли участие чуть больше 300 человек. По результатам реализации этот проект вошел в топ-100 лучших инициатив, поддержанных фондом в 2017 году. За пять лет проект стал еще популярнее и даже вышел за пределы России. В 2021 году в фестивале участвовали уже 2000 молодых людей из 11 стран мира. В этом году на свое дальнейшее развитие проект получил президентский грант в размере 9,3 млн рублей. Сегодня премия «КАРДО» не имеет аналогов в мире. Это единственный конкурс, на котором талантливые молодые люди «с улиц» могут заявить о себе, получить признание от мастеров и найти единомышленников для новых совместных проектов».

В 2021 году в топ-6 финалистов в направлении Freerunning вошел атлет из Самарской области Всеслав Саевич, участник Всероссийской команды For Free-2014, призер региональных соревнований по паркуру в Самаре (2015), участник PKFR Battle, участник «Экстрим Крым-2019», призер городских соревнований по паркуру в Норильске. Видеозаявку Всеслава можно посмотреть посылке https://vk.com/wall92325981_3371. Вопросы по участию в «КАРДО»-2022 можно задавать куратору проекта от Самарской области Роману Князеву https://vk.com/knyazev_rayman.

Принять участие в Премии может каждый, кто связывает жизнь с уличной культурой, в возрасте от 16 лет, прикрепив заявку на официальном сайте «КАРДО» (http://kardoaward.com) .

Структурно проект разделен на 3 этапа:

● 1 этап - старт онлайн-регистрации, в рамках которой участники должны рассказать о себе, своей команде, проделанной работе (1 февраля - 1 мая);

● 2 этап - творческий, во время которого 45 международных экспертов из 15 стран мира предоставят творческие задания и по результатам их выполнения определят ТОПы участников, к которым на финальных мероприятиях присоединится команда, прошедшая региональный отбор;

● 3 этап - финалы, которые будут проходить в 2022 году в Белгороде в течение 5 дней с 7 по 11 сентября. Пять дней будут в себя включать официальное открытие, международный форум, селекшн, фестиваль, церемонию награждения победителей. На финал приедут не только лучшие российские, но и международные деятели уличного искусства и спорта.