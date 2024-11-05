Стартовал финальный этап «Культурного марафона»

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В России открылась регистрация на финал «Культурного марафона» — ежегодного просветительского проекта для школьников, посвящённого культуре и технологиям. До 8 декабря включительно все желающие смогут пройти тематический тест от Яндекса, который подведёт итог предыдущих этапов марафона. Для доступа к тесту нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Тест представлен в трёх вариантах — для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (от 15 лет) возраста. В нём собраны вопросы по теме этого года — «Русские классики через призму технологий». Чтобы ответить на них, школьникам пригодятся находчивость, умение логически мыслить и проводить неочевидные параллели. Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

«Мы хотели, чтобы школьники восприняли итоговый тест не как очередную контрольную, а как способ узнать новое, посмотреть на знакомые сюжеты классических произведений другим взглядом. Интерактивный тест помогает участникам „Культурного марафона“ увидеть, что мир русской классики вовсе не так далёк от современных технологий, как может показаться», — отметила руководитель Яндекс Образования Дарья Козлова.

В этом году «Культурный марафон» — совместный проект Яндекса, Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ — стартовал 6 июня, в день рождения Пушкина. Программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству. Сервисы Яндекса подготовили ряд тематических спецпроектов. Например, в Яндекс Музыке появился специальный плейлист с произведениями русских композиторов, Кинопоиск представил в разделе «Игры» викторины по произведениям русской литературы и искусства, а Яндекс Книги выпустили видеолекции современных авторов с советами для начинающих писателей.

«Министерство традиционно поддерживает проведение “Культурного марафона”, количество участников которого только растёт — в последние годы это уже более миллиона школьников. В этот раз ребятам предстоит в интерактивной форме погрузиться в мир нашей высокой культуры: через викторины, видеолекции, специальные плейлисты они познакомятся с произведениями русских композиторов, писателей, поэтов и художников. Уверена, что это поспособствует желанию ребят выйти из онлайна в офлайн: посетить музеи, библиотеки, театры и концертные залы. И в конечном итоге послужит формированию у молодёжи художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

«Одно из основных направлений нашей работы — поддержание интереса молодых людей к отечественной культуре. Русская классическая литература, музыка, русское изобразительное искусство — всё это составляет наш культурный код. Марафон с помощью современных технологий помогает школьникам увидеть актуальность произведений русской классики, ощутить связь эпох и поколений», — прокомментировал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

В декабре организаторы подведут итоги «Культурного марафона». Среди участников случайным образом разыграют призы — Яндекс Станции Лайт с Алисой и подписки Яндекс Плюс. Также все прошедшие финальный тест смогут скачать грамоты в личном кабинете.

«Культурный марафон» проходит в России с 2019 года. Он ориентирован на школьников, но поучаствовать могут и взрослые. Основная цель — показать связь классического искусства и современных технологий, а также вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски. Участие в марафоне бесплатное.