Спектакль Самарского драмтеатра попал в шорт-лист национальной театральной премии

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Вместе с ним на награду претендуют театры из 17 городов страны.

Постановка Самарского академического театра драмы имени Горького «Два благородных дона» попала в шорт-лист национальной премии «Музыкальное сердце театра-2024». Об этом 17 июля 2024 года сообщает министерство культуры РФ.

Постановка самарского театра выдвинута на премию в пяти номинациях: «Лучшая пьеса» (Леонид Острецов, Александр Немировский), «Лучшие костюмы (художник по костюмам)» (Екатерина Малинина), «Лучший исполнитель роли второго плана» (Владимир Морякин), «Лучший исполнитель главной роли» (Хамид Дышниев) и лучший режиссер (Джемма Аветисян).

Вместе с самарским драмтеатром в шорт-листе премии значатся 17 номинантов. Это театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ханты-Мансийска, Новосибирска, Новоуральска, Краснодара, Красноярска, Иваново, Томска, Орла и Казани.

Показы постановок пройдут с 15 по 25 ноября 2024 года в Самаре и Тольятти. Кроме них планируется специальная программа спектаклей с участием юных актеров, творческая лаборатория с питчингом новых произведений, медиафорум.

Тогда же будут определены лауреаты премии. Церемония награждения пройдет 25 ноября. Даты и места показов спектаклей будут определены позже, пишет СитиТраффик.