Состоятся игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»

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На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют самые маленькие жители губернии, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН, «САМАРА».

Официальная лига Международного союза КВН «САМАРА», совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК», при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара представляет:

ИГРЫ 1/8 ФИНАЛА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ МС КВН «САМАРА»

Дата: 1, 5 и 14 апреля 2023года

Начало: 19-00

Место проведения: КРЦ «ЗВЕЗДА», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Играют команды:

1 АПРЕЛЯ

«Ниче Такие» г. Самара

«Волга» Самарский государственный социально-педагогический университет

«Сборная самарского политеха» Самарский государственный технический университет,

«Вечная Весна» Самарский государственный технический университет,

«Второе дыхание» Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,

«Пазл» Самарский государственный социально-педагогический университет,

«Оля как всегда» Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»,

«Режим секретности» ПАО «ОДК-Кузнецов»,

«ITигры» Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,

«На крыло» Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, город Сызрань,

«Вива маджента» г. Нефтекамск.



5 АПРЕЛЯ

«ДиВо» Самарский государственный социально-педагогический университет,

«Парни из Уфы», г. Уфа,

«Хищники» Самара, Самарский государственный экономический университет,

«Для души» Медицинский университет «Реавиз»,

«Просто» Самарский государственный технический университет

«Вариант дракона» г. Самара,

«Рабочая Версия» г. Самара,

«Странные люди» Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,

«Тронулись» Самарский государственный университет путей сообщения»,

«ЭлектроДмитрий» ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС»,

«Волжский проспект» Самарский юридический институт ФСИН России.



14 АПРЕЛЯ

«Короче» Самарский государственный социально-педагогический университет,

«Клевер» Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова,

«Кукушка» Самарский государственный медицинский университет,

«Сердце 90-х» Самарский государственный технический университет,

«За углом», г. Самара,

«Сызранские томаты» Самарский государственный экономический университет, Сызранский филиал,

«Площадь Мира» г.Кинель,

«Сборная Большой Глушицы» с. Большая Глушица,

«Сборная шизофреников» г. Самара.