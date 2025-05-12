Состоятся гастроли САТОБ в Тольятти

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20 и 21 мая жители Тольятти на сцене Дворца Культуры «Тольятти» (бульвар Ленина, стр.1) смогут увидеть одни из лучших спектаклей Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д, Шостаковича ­– балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакли пройдут в полной сценической версии в сопровождении оркестра.

20 мая в 19.00 состоится показ балета «Бахчисарайский фонтан»:

Композитор Борис Асафьев (1884-1949)

Либретто Николая Волкова (1894-1965) по одноименной поэме (1824) Александра Пушкина (1799-1837)

Хореография Ростислава Захарова (1907-1984)

Мировая премьера: 28 сентября 1934, театр оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр)

Партии исполнят: Мария – Полина Чеховских, Князь Адам – заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, Вацлав – Сергей Гаген, крымский хан Гирей – Дмитрий Мамутин, Зарема – Манаэ Банно, Нурали – Искандар Абельгузин. Дирижёр – Андрей Данилов.

Премьера новой постановки в Самаре: 18 октября 2019

Дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик - Дарья Павленко (Санкт-Петербург)

Ассистент балетмейстера-постановщика - Валерий Коньков

Художник-постановщик - Андрей Войтенко по эскизам Валентины

Ходасевич (Большой театр, 1936)

Художник по костюмам - Татьяна Ногинова по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936): лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре по мнению Российской национальной театральной премия «Золотая Маска»-2021

Художник по свету - Александр Наумов

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму «Бахчисарайский фонтан», полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета «Бахчисарайский фонтан»: драматург Николай Волков (1894-1965), композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев (1884-1949), балетмейстер Ростислав Захаров (1907-1984), режиссер Сергей Радлов (1892-1958) и художница Валентина Ходасевич (1894―1970). Они создали цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Чисто хореографическая декоративность, которая главенствовала в балете до сих пор, уступила место психологической убедительности происходящего. Сюжет перестал быть поводом продемонстрировать публике танцы – напротив, танец стал воплощать в себе перипетии сюжета. Родился новый жанр: драматический балет. Его жемчужины – «Легенда о любви», «Спартак» и, конечно, «Ромео и Джульетта».

Два года спустя после ленинградской премьеры балет «Бахчисарайский фонтан» был поставлен в Большом театре. В том же 1936 году он появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970). В 1949 и 1954 годах постановки на сцене театра осуществляла Наталья Данилова, в 1951 – Юрий Ковалёв, в 1969 – Эркки Танн, а в 1988 году – Елизавета Шипяцкая (под руководством Игоря Чернышёва).

Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра.

21 мая в 19.00 состоится показ оперы «Евгений Онегин»:

Пётр Чайковский (1840-1893)

Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина

Партии исполнят: Онегин – заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Татьяна – Евгения Бумбу, Ленский – Иван Волков, Ольга – Анна Костенко, Ларина – заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, няня – заслуженная артистка России – Евгения Тенякова, Гремин – Иван Григорьев, Зарецкий – Артём Камалитдинов, Трике – Ярослав Кожевников, ротный – Александр Слесарев. Дирижёр – Алишер Бабаев.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик – Георгий Исаакян

Художник-постановщик – Вячеслав Окунев

Художник по свету – Эмиль Авраменко

Балетмейстер-постановщик – Валентина Пономаренко

Главный хормейстер – Максим Пожидаев

В спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014)



«Я писал эту музыку с такой любовью, с такой искренностью!» (Пётр Чайковский).

Опера «Евгений Онегин» была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.

История двух молодых людей – петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной – получила у Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремленность веры…

Пожалуй, сложно найти другую оперу, мелодии которой настолько известны каждому: это и сцена письма Татьяны «Я к вам пишу…», и ария Ленского «Куда, куда вы удалились…», ария Гремина «Любви все возрасты покорны…», и знаменитый Полонез, открывающий бал в доме Гремина.... Они давно вошли в репертуар ведущих солистов, звучат в концертных программах, фильмах и передачах.

В опере «Евгений Онегин» музыкально отражаются контрастные стороны русской действительности XIX века: из тихой российской провинции зритель переносится на величественный петербуржский бал; в опере звучат и крестьянские песни, французские куплеты Трике в доме Лариных; любовные признания Ленского к Ольге чередуются со сценами неразделенной любви Татьяны к Онегину. Трагическая сцена дуэли Онегина и Ленского, а также заключительная сцена признания Онегина с Татьяной усиливают драматическую линию сюжета.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Эта интерпретация отвечает идее самого Петра Чайковского: «…[Пушкин] силою гениального таланта очень часто вырывается из темных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть МУЗЫКА».