Состоялся финальный тур межрегионального конкурса «Наш дом – планета Земля!»

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Состоялся финальный (очный) тур II межрегионального конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области «Наш дом – планета Земля!».

Оценивали более 250 конкурсных работ из 22 регионов России на экспозиции, представленной в Агентстве социокультурных технологий, жюри под председательством Олега Николаевича Емельянова, доцента кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного института культуры, председателя правления Самарской региональной общественной организации «Творческий союз художников России».

Итоги будут объявлены позже. Впереди выставка творческих работ победителей, призеров и дипломантов конкурса, «Народное голосование» за лучшую творческую работу в сети «Интернет», торжественная церемония награждения; передвижные фотовыставки, экологические акции.

Обладатели Гран-при и победители конкурса получат дипломы и подарочные сертификаты, призеры — дипломы и памятные сувениры.

Конкурсные работы (изделия), предоставленные на финальный тур, участникам из Самарской области необходимо забрать самостоятельно до 31 мая 2023 года по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78 (отдел декоративно-прикладного творчества и ремесел Агентства социокультурных технологий).

Участникам из других регионов конкурсные работы организаторы отправят почтой по адресу, указанному в анкете-заявке, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО