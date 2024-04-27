Солисты балета самарского театра стали лауреатами конкурса "Арабеск"

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С 16 по 28 апреля в Перми проходит XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой.

Ведущие солисты Шостакович Опера Балет Пэдро Сеара и Лаура Васконселос стали лауреатами конкурса артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск» в старшей группе:

- вторая премия (женская) поделена между Мурзаковой Разилей (Россия, Уфа) и Васконселос Лаурой (Бразилия),

- третья премия (мужская) поделена между Сеара Педро (Бразилия) и Помыткиным Алексеем (Россия, Москва).

Также артисты получили специальные призы:

- приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса»,

- диплом жюри прессы конкурса «За музыкальность и артистизм исполнения па-де-де из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» на I туре конкурса».

Закрытие XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой конкурса состоялось 27 апреля. Гала-концерт лауреатов пройдет 28 апреля.

Победителей конкурса определило международное жюри. В этом году в его состав вошли: бессменный художественный руководитель конкурса «Арабеск» и председатель жюри — Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия). Ответственный секретарь жюри — Марина Панфилович (Москва).



Фото с официального сайта конкурса https://arabesque-perm.ru/