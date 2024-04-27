Солисты балета самарского театра стали лауреатами конкурса "Арабеск"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Десять тысяч организаций в России согласились сдерживать цены
Десять тысяч организаций в России согласились сдерживать цены
Студент из Самарской области прошёл в финал Кубка фиджитал спорттех инноваций Международной олимпиады «IT-Планета 2024»
Студент из Самарской области прошёл в финал Кубка фиджитал спорттех инноваций Международной олимпиады «IT-Планета 2024»
билайн разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений
Билайн разработал автоматизированное решение для расчета углеродного следа от ИТ-приложений
В СамГУПС открылся Ресурсный центр студенческих отрядов
В СамГУПС открылся Ресурсный центр студенческих отрядов
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход
При трудоустройстве инвалидов в службе занятости Самарского региона применяется индивидуальный подход
Самарский школьник стал серебряным призером 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии
Самарский школьник стал серебряным призером 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии
Хоккейный клуб ЦСК ВВС и государственное автономное учреждение Самарской области СШОР №1 заключили договор о спортивном сотрудничестве
Хоккейный клуб ЦСК ВВС и государственное автономное учреждение Самарской области СШОР №1 заключили договор о спортивном сотрудничестве
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.01
-0.12
EUR 98.72
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Солисты балета самарского театра стали лауреатами конкурса "Арабеск"

27 апреля 2024 12:19
125
Солисты балета самарского театра стали лауреатами конкурса "Арабеск"

 

С 16 по 28 апреля в Перми проходит XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой.

Ведущие солисты Шостакович Опера Балет Пэдро Сеара и Лаура Васконселос стали лауреатами конкурса артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск» в старшей группе:

- вторая премия (женская) поделена между Мурзаковой Разилей (Россия, Уфа) и Васконселос Лаурой (Бразилия),

- третья премия (мужская) поделена между Сеара Педро (Бразилия) и Помыткиным Алексеем (Россия, Москва).

Также артисты получили специальные призы:

- приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса»,

- диплом жюри прессы конкурса «За музыкальность и артистизм исполнения па-де-де из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» на I туре конкурса».

Закрытие XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой конкурса состоялось 27 апреля. Гала-концерт лауреатов пройдет 28 апреля.

Победителей конкурса определило международное жюри. В этом году в его состав вошли: бессменный художественный руководитель конкурса «Арабеск» и председатель жюри — Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия). Ответственный секретарь жюри — Марина Панфилович (Москва).


Фото с официального сайта конкурса https://arabesque-perm.ru/

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
75
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
159
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
423
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
741
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
973
Весь список