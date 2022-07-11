СОИКМ им. П.В. Алабина: пешеходная экскурсия «Женское предпринимательство»

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В четверг 14 июля мы проведем пешеходную экскурсию «Женское предпринимательство». Начало в 18.30, сообщает пресс-служба музея.

Расскажем о женском вкладе в развитие купечества в Самаре.

О дамах, открывших свои торговые предприятия, модные магазины, пекарни и школы.

Вы узнаете, что позволило нашим героиням, жившим в XIX - XX веках, умело разбираться в финансовых вопросах. И даже - успешно конкурировать с мужчинами.

Стоимость участия 150 рублей.

Оплата только в кассе музея (можно - банковской картой).

Платежей онлайн или на карту физических лиц мы не принимаем.

Предварительная запись по телефону +7 (846) 333-64-23 приветствуется.

Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).

Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь.

Ждем вас 14 июля в 18.30.

Телефон для справок: +7 (846) 333-64-23.