СОИКМ им. П.В. Алабина: пешеходная экскурсия «Женское предпринимательство»

В четверг 14 июля мы проведем пешеходную экскурсию «Женское предпринимательство». Начало в 18.30, сообщает пресс-служба музея.
Расскажем о женском вкладе в развитие купечества в Самаре.
О дамах, открывших свои торговые предприятия, модные магазины, пекарни и школы.
Вы узнаете, что позволило нашим героиням, жившим в XIX - XX веках, умело разбираться в финансовых вопросах. И даже - успешно конкурировать с мужчинами.
Стоимость участия 150 рублей.
Оплата только в кассе музея (можно - банковской картой).
Платежей онлайн или на карту физических лиц мы не принимаем.
Предварительная запись по телефону +7 (846) 333-64-23 приветствуется.
Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).
Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь.
Ждем вас 14 июля в 18.30.
Телефон для справок: +7 (846) 333-64-23.