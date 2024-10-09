Шостакович Опера Балет готовится к гастролям в Москве

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17-19 октября Шостакович Опера Балет примет участие в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» с оперой «Мастер и Маргарита» С.Слонимского и балетом «Раймонда» А.Глазунова. Самарский театр впервые выступит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области: «Мы рады, что Самарский академический театр оперы и балета выступит на Исторической сцене Большого театра России. Сам факт такой гастрольной поездки вызывает уважение и гордость нашими талантливыми коллегами. Столичной публике будут представлены опера «Мастер и Маргарита» и балет «Раймонда», оба спектакля самобытны, ярки и зрелищны. В первом заложен глубокий философский смысл, во втором – достигнут высочайший уровень исполнительского мастерства. Не случайно его признают шедевром академического искусства.

Уверена, что театрам Самарской области важно и нужно гастролировать, чтобы спектакли смог оценить не только свой родной и любимый зритель – постоянные поклонники, но и совершенно другая публика, с которой творческий коллектив пока не знаком. Это новые эмоции, яркие впечатления, отзывы публики, дающие вдохновение и силы театру».

В 2024 году Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» состоится уже в девятый раз. Он будет проходить на площадках всех музыкальных театров Москвы с сентября по ноябрь, объединит в своей афише больше 40 спектаклей российских музыкальных театров и станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены. Инициатор форума – Ассоциация Музыкальных Театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

17 октября на Исторической сцене Большого театра России артисты Шостакович опера балет покажут оперу С.Слонимского «Мастер и Маргарита», премьера которой состоялась 6 октября 2023 года, а уже через месяц постановка с триумфом покорила сцену Мариинского театра, и стала одним из наиболее значимых событий Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Постановка «Мастера и Маргариты» в самарском театре стала первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Инициатор постановки - художественный руководитель театра и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Евгений Хохлов: «Насколько я знаю, билетов на показ уже не осталось. Это большая ответственность, но приятная. Очень почетная миссия для региона выступить в Москве с действительно достойным спектаклем, поделиться нашим творчеством и показать, какое на сегодняшний день место на театральной карте занимает Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича».

Приглашенный оперный режиссер, народный артист России, художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» Юрий Александров воплотил замысел авторского текста и подчеркнул вслед за партитурой философский и романтический характер романа. Вместо обычного симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Юрий Александров: «Театр сейчас в такой форме, что им не привыкать к гастролям. Они много ездят, и это правильно. Я думаю, если бы не было истории с закрытием границ, они могли бы с удовольствием и очень качественно показать постановку в Европе, потому что такого «товара» нет. Ну а то, что Большой и Мариинский театры принимают в свои объятья этот спектакль, говорит об уважении к театру, к произведению. И я знаю, как в Москве ждут этот спектакль».

18 октября на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац для самых маленьких зрителей будет показана опера для всей семьи Сергея Баневича «Как заяц страх победил». Либретто Олега Сердобольского и Сергея Баневича по «Сказке про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» из сборника «Алёнушкины сказки» Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов, дирижер-постановщик – Алишер Бабаев, режиссер-постановщик – Оксана Штанина.

19 октября на Исторической сцене Большого театра России состоится показ балета Александра Глазунова «Раймонда», премьера которого на самарской сцене состоялась 17 июня 2023 года. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Юрий Бурлака: «В этой поездке балет обретет свою вторую жизнь, потому что он ставился для труппы Большого театра именно на Исторической сцене когда-то Александром Горским. Это серьезное испытание не только для зрителей, потому что это большой балет, но и серьезное испытание для нашей труппы. Я служим в Большом театре определенное количество лет, и я знаю, что такое эта сцена – «священное чудовище». Наши гастроли – очень ответственное и масштабное мероприятие».

Мировая премьера «Раймонды» в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Самарская постановка в 2024 году балет «Раймонда» удостоен премии «Самарская театральная муза» как лучший спектакль.

Либретто Ивана Всеволожского (1835-1909) и Мариуса Петипа (1818-1910) в редакции Юрия Бурлаки. Хореография – Александр Горский. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик – Евгений Хохлов. Художник-постановщик, художник по костюмам – Вячеслав Окунев.

фото: Александр Крылов