Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы, необходимые для запуска нового городского маршрута № 87, были начаты весной.
Работа нового автобусного маршрута № 87, который следует из микрорайона Крутые Ключи, на постоянном контроле
Этот танец – терапия одиночества, обретения человеческого тепла, понимания, принятия.
В СОУНБ пройдет открытый урок аргентинского танго
С оперой «Мастер и Маргарита» С.Слонимского и балетом «Раймонда»  А.Глазунова.
Шостакович Опера Балет готовится к гастролям в Москве
В рамках тренировки на электростанции был развёрнут пост радиационно-химического назначения.
Тольяттинская ТЭЦ поучаствовала во Всероссийской плановой штабной тренировке по гражданской обороне
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +8, +10°С.
10 октября в регионе местами небольшой дождь, до +12°С
Организация Диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к изучению этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.
Самарцев приглашают к участию в Большом этнографическом диктанте
Территория двора стала уютным и современным пространством для жителей.
Двор на улице Черемшанской в Самаре получил новую жизнь
Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов, в их числе Самарская область.
В Москве стартовал новый модуль программы «Школа мэров»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.11
0.05
EUR 105.69
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Шостакович Опера Балет готовится к гастролям в Москве

9 октября 2024 16:47
120
С оперой «Мастер и Маргарита» С.Слонимского и балетом «Раймонда»  А.Глазунова.

17-19 октября Шостакович Опера Балет примет участие в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» с оперой «Мастер и Маргарита» С.Слонимского и балетом «Раймонда»  А.Глазунова. Самарский театр впервые выступит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области: «Мы рады, что Самарский академический театр оперы и балета выступит на Исторической сцене Большого театра России.  Сам факт такой гастрольной поездки вызывает уважение и гордость нашими талантливыми коллегами. Столичной публике будут представлены опера «Мастер и Маргарита» и балет «Раймонда», оба спектакля самобытны, ярки и зрелищны. В первом заложен глубокий философский смысл, во втором – достигнут высочайший уровень исполнительского мастерства. Не случайно его признают шедевром академического искусства.

Уверена, что театрам Самарской области важно и нужно гастролировать, чтобы спектакли смог оценить не только свой родной и любимый зритель – постоянные поклонники, но и совершенно другая публика, с которой творческий коллектив пока не знаком. Это новые эмоции, яркие впечатления, отзывы публики, дающие вдохновение и силы театру».

В 2024 году Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» состоится уже в девятый раз. Он будет проходить на площадках всех музыкальных театров Москвы с сентября по ноябрь, объединит в своей афише больше 40 спектаклей российских музыкальных театров и станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены. Инициатор форума – Ассоциация Музыкальных Театров при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

17 октября на Исторической сцене Большого театра России артисты Шостакович опера балет покажут оперу С.Слонимского «Мастер и Маргарита», премьера которой состоялась 6 октября 2023 года, а уже через месяц постановка с триумфом покорила сцену Мариинского театра, и стала одним из наиболее значимых событий Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Постановка «Мастера и Маргариты» в самарском театре стала первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Инициатор постановки - художественный руководитель театра и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Евгений Хохлов: «Насколько я знаю, билетов на показ уже не осталось. Это большая ответственность, но приятная. Очень почетная миссия для региона выступить в Москве с действительно достойным спектаклем, поделиться нашим творчеством и показать, какое на сегодняшний день место на театральной карте занимает Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича».

Приглашенный оперный режиссер, народный артист России, художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» Юрий Александров воплотил замысел авторского текста и подчеркнул вслед за партитурой философский и романтический характер романа.  Вместо обычного симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

Юрий Александров: «Театр сейчас в такой форме, что им не привыкать к гастролям. Они много ездят, и это правильно. Я думаю, если бы не было истории с закрытием границ, они могли бы с удовольствием и очень качественно показать постановку в Европе, потому что такого «товара» нет. Ну а то, что Большой и Мариинский театры принимают в свои объятья этот спектакль, говорит об уважении к театру, к произведению. И я знаю, как в Москве ждут этот спектакль».

18 октября на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац для самых маленьких зрителей будет показана опера для всей семьи Сергея Баневича «Как заяц страх победил». Либретто Олега Сердобольского и Сергея Баневича по «Сказке про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» из сборника «Алёнушкины сказки» Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов, дирижер-постановщик – Алишер Бабаев, режиссер-постановщик – Оксана Штанина.

19 октября на Исторической сцене Большого театра России состоится показ балета Александра Глазунова «Раймонда», премьера которого на самарской сцене состоялась 17 июня 2023 года. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Юрий Бурлака: «В этой поездке балет обретет свою вторую жизнь, потому что он ставился для труппы Большого театра именно на Исторической сцене когда-то Александром Горским. Это серьезное испытание не только для зрителей, потому что это большой балет, но и серьезное испытание для нашей труппы. Я служим в Большом театре определенное количество лет, и я знаю, что такое эта сцена – «священное чудовище». Наши гастроли – очень ответственное и масштабное мероприятие».

Мировая премьера «Раймонды» в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Самарская постановка в 2024 году балет «Раймонда» удостоен премии «Самарская театральная муза» как лучший спектакль.

Либретто Ивана Всеволожского (1835-1909) и Мариуса Петипа (1818-1910) в редакции Юрия Бурлаки. Хореография – Александр Горский. Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик – Евгений Хохлов. Художник-постановщик, художник по костюмам – Вячеслав Окунев.

 

фото: Александр Крылов

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работы, необходимые для запуска нового городского маршрута № 87, были начаты весной.
09 октября 2024, 17:40
Работа нового автобусного маршрута № 87, который следует из микрорайона Крутые Ключи, на постоянном контроле
Работы, необходимые для запуска нового городского маршрута № 87, были начаты весной. Транспорт
111
Этот танец – терапия одиночества, обретения человеческого тепла, понимания, принятия.
09 октября 2024, 17:06
В СОУНБ пройдет открытый урок аргентинского танго
Этот танец – терапия одиночества, обретения человеческого тепла, понимания, принятия. Общество
127
В рамках тренировки на электростанции был развёрнут пост радиационно-химического назначения.
09 октября 2024, 16:34
Тольяттинская ТЭЦ поучаствовала во Всероссийской плановой штабной тренировке по гражданской обороне
В рамках тренировки на электростанции был развёрнут пост радиационно-химического назначения. ЖКХ
129
В центре внимания
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
295
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
213
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
734
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
485
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
662
Весь список