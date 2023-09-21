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Гостеприимное село Ширяево приглашает любителей поэзии на встречу с творчеством Сергея Есенина. "Есенинские чтения" (0+) пройдут в субботу 23 сентября на уличной сцене Дома культуры "Родник".

Это мероприятие, ставшее традиционным, посвящено дню рождения великого поэта, которое празднуется литературной общественностью 3 октября.



"Есенинские чтения" в селе Ширяево стали проводиться группой самарских поэтов, решивших возродить память о любимом поэте. Первые состоялись 3 октября 1976 года. Ежегодно для участия в этом событии приезжают любители творчества Сергея Есенина со всех уголков России, пишет Сова.



Как рассказала начальник отдела культуры администрации Жигулевска Наталья Шевченко, уникальность фестивалю придает то, что "Есенинские чтения" проводятся на родине его любимого друга и единомышленника, поэта Александра Ширяевца.



- Стихи и песни на слова великих поэтов уже не один год звучат из уст не только профессионалов, но и любителей, среди которых много молодежи. И все это разнообразие объединено и охвачено очарованием поэтического слова, воспевающего красоту и гармонию русской природы, села и человеческой любви, - рассказала она.

