Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза

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Сегодня, 2 июля в 13-00 в самарском зоопарке День дикобраза.

На мероприятии расскажут о самом крупном грызуне нашего зоопарка - индийском дикобразе.

Посетители узнают много интересных фактов об этих животных : можно ли погладить дикобраза, стреляет ли животное своими иглами при обороне, ядовиты ли его иглы, что общего между ежом и дикобразом и многое другое.

Сотрудники проведут показательное кормление дикобразов, для детей викторина о дикобразах.

Участие в мероприятии по входным билетам.

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Фото: группа зоопарка ВК.