Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза

Сегодня, 2 июля в 13-00 в самарском зоопарке День дикобраза.
На мероприятии расскажут о самом крупном грызуне нашего зоопарка - индийском дикобразе.
Посетители узнают много интересных фактов об этих животных : можно ли погладить дикобраза, стреляет ли животное своими иглами при обороне, ядовиты ли его иглы, что общего между ежом и дикобразом и многое другое.
Сотрудники проведут показательное кормление дикобразов, для детей викторина о дикобразах.
Участие в мероприятии по входным билетам.
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Фото: группа зоопарка ВК.