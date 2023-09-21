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САТОБ готовится к самой амбициозной постановке в своей новейшей истории - к премьере оперы «Мастер и Маргарита»

21 сентября 2023 18:55
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В Шостакович Опера Балет прошел пресс-тур по мастерским  Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

В Шостакович Опера Балет прошел пресс-тур по мастерским  Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

В настоящее время театр активно готовится к самой амбициозной постановке в своей новейшей истории. Премьера оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского приурочена к 90-летию со дня рождения композитора и состоится 6, 7, 8 октября.

Режиссером спектакля выступает народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художником-постановщиком спектакля стал Сергей Новиков.

Каждый костюм – произведение искусства, специально готовится мистический видеоконтент. Вес декораций считается в центнерах, размер в десятках метров,. Луна, кресты, восьмиметровые лестницы…

 «На такую высоту нашим актерам подниматься еще не приходилось! Спектакль сам по себе очень динамичный, насыщенный энергетически. Декорации, костюмы, реквизит – это всё выполнено в единой стилистике», - отмечает Диля Каримова, заведующий производственным цехом театра.

Сами мастера шутят, что театр превратился в завод по изготовлению черепов, так много похожих элементов необходимо подготовить. Похожих, но не одинаковых. Каждое изделие уникально и не имеет повторений.

Не смотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра. Основные сюжетные линии романа Михаила Булгакова перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у сатаны.

Художник-модельер Ирина Комарова рассказала, что для этой постановки своими руками создает 48 самых сложных головных уборов. Из них большая часть для сцены бала: «На изготовление одного головного убора уходит почти неделя. Все изделия уникальны, отличаются большим количеством деталей и разностью эпох. Все они выполнены по эскизам художника по костюмам, который попросил, чтобы было побольше всяких гадов, неприятных и самых неожиданных элементов: черепа, змеи, пауки, птицы, канделябры..».

В мастерских театра для участников спектакля шьют около двухсот костюмов, а также уникальную  обувь из ткани с газетным принтом.

«Идея фактуры костюмов с печатью страниц советских газет обусловлена желанием максимально приблизиться к достоверности. Нам важно погрузиться в эту историю не только разумом, пониманием  спектакля, но и физикой – материалом. Примечательно, что костюмы некоторых героев, например, критиков и народа Ершалаима, сделаны из этого же материала», – говорит Ирина Комарова.

Также над постановкой работают художник по свету Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик Надежда Калинина.

 

Фото:   САТОБ

 

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