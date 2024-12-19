САТОБ: 22 декабря состоится премьера  оперы для всей семьи «Про Ивана-молодца и подарки из ларца»

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22 декабря в 13.00 на Малой сцене Шостакович Опера Балет будет представлена премьера оперы для всей семьи Андрея Колесникова «про Ивана-Молодца и подарки из ларца». 6+

«Про Ивана-молодца и подарки из ларца» – это веселый спектакль в жанре оперы для детей с приключенческим сюжетом о похищении коварными разбойниками невесты воеводы Ивана и чудесном ее возвращении, благодаря народной мудрости, дружбе и взаимопомощи ее героев.

Красочный и динамичный спектакль включает интерактивные моменты, в которых участвуют юные зрители – без них не обходится ни один поворот в сюжете.

Музыка спектакля очень легкая для восприятия – это мелодичные песни и народная танцевальная музыка. Русские, татарские, чувашские, мордовские интонации и костюмы как яркие ленты вплетены в его художественное оформление.

В постановке принимают участие солисты оперы, артисты хора и оркестра. Перед сценой зала размещается небольшой инструментальный ансамбль, и дети в непосредственной близости могут понаблюдать за игрой музыкантов.

Композитор – Андрей Колесников

Музыкальная аранжировка – Максим Пожидаев

Либретто Александра Немировского по сказке Леонида Острецова

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик – Евгения Тенякова

Художник-постановщик – Александр Пырялин

Художник по свету – Диана Сергеева

Фото: pxhere.com