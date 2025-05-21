Самарцев приглашают на уникальную программу «Когда мы вернемся домой…» от фольклорного ансамбля "Исток", Самарский центр русской традиционной культуры.
45 минут, которые станут мостом между прошлым и настоящим.
В сердце программы — жизнь и судьба нашего земляка, Ивана Павловича Жалнина. Его история, как зеркало, отражает радости, потери и надежды целого народа. Через традиционные русские песни, записанные в самарских сёлах, вы услышите голоса предков, ощутите связь поколений и силу культуры, которая объединяет нас даже в самые трудные времена.
Что ждёт вас:
Живые народные мелодии, сохранившие душу Самарской земли.
Личная история Ивана Жалнина — простого человека с необыкновенной судьбой.
Диалог эпох: как песня становится нитью, сплетающей память и современность. Исполнение а капелла и в сопровождении гитары, балалайки.
Это больше чем концерт. Это разговор о доме, который мы носим в сердце.
6+
Мероприятие состоится 24.05 в 15.00 в Историческом парке "Россия - моя история".