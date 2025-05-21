166

Самарцев приглашают на уникальную программу «Когда мы вернемся домой…» от фольклорного ансамбля "Исток", Самарский центр русской традиционной культуры.

45 минут, которые станут мостом между прошлым и настоящим.

В сердце программы — жизнь и судьба нашего земляка, Ивана Павловича Жалнина. Его история, как зеркало, отражает радости, потери и надежды целого народа. Через традиционные русские песни, записанные в самарских сёлах, вы услышите голоса предков, ощутите связь поколений и силу культуры, которая объединяет нас даже в самые трудные времена.

Что ждёт вас:

Живые народные мелодии, сохранившие душу Самарской земли.

Личная история Ивана Жалнина — простого человека с необыкновенной судьбой.

Диалог эпох: как песня становится нитью, сплетающей память и современность. Исполнение а капелла и в сопровождении гитары, балалайки.

Это больше чем концерт. Это разговор о доме, который мы носим в сердце.

6+

Мероприятие состоится 24.05 в 15.00 в Историческом парке "Россия - моя история".