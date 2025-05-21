Самарцев приглашают на уникальную программу «Когда мы вернемся домой…»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях принимали участие семь команд. В их числе - ФКА «Сызрань» из Самарской области.
Сызранские ветераны СВО впервые приняли участие в чемпионате России по футболу ампутантов
Злоумышленник приобрел 5 ловушек для ловли раков и вброд в забродном костюме установил их.
Сызранскими сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части, также у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.
В Самаре росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание мужчине
Общая масса обнаруженного и изъятого самарскими полицейскими - свыше 3 кг мефедрона и более 20 кг прекурсоров.
В Самаре семейная пара обвиняется в производстве, хранении и покушении на сбыт наркотиков
Возбуждено уголовное дело.
В СИЗО-4 УФСИН СО возбуждено уголовное дело в отношении осуждённого за организацию деятельности экстремистской организации
Среди победителей конкурса – проект «В сердце и в памяти». 
15 проектов региона стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Акция #МСПспасибо призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями. 
Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.31
-0.1
EUR 89.97
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
В Самаре на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IVМузыкального фестиваля Юрия Башмета
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают на уникальную программу «Когда мы вернемся домой…»

21 мая 2025 13:54
166
Самарцев приглашают на уникальную программу «Когда мы вернемся домой…»

Самарцев приглашают на уникальную программу «Когда мы вернемся домой…»  от фольклорного ансамбля "Исток", Самарский центр русской традиционной культуры.

45 минут, которые станут мостом между прошлым и настоящим.

В сердце программы — жизнь и судьба нашего земляка, Ивана Павловича Жалнина. Его история, как зеркало, отражает радости, потери и надежды целого народа. Через традиционные русские песни, записанные в самарских сёлах, вы услышите голоса предков, ощутите связь поколений и силу культуры, которая объединяет нас даже в самые трудные времена.

Что ждёт вас:
 Живые народные мелодии, сохранившие душу Самарской земли.
 Личная история Ивана Жалнина — простого человека с необыкновенной судьбой.
 Диалог эпох: как песня становится нитью, сплетающей память и современность. Исполнение а капелла и в сопровождении гитары, балалайки.

Это больше чем концерт. Это разговор о доме, который мы носим в сердце.

6+

Мероприятие состоится 24.05 в 15.00 в Историческом парке "Россия - моя история".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
121
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
177
Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре.
20 мая 2025  19:24
Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве
466
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
20 мая 2025  12:43
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
381
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
20 мая 2025  10:23
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
395
Весь список