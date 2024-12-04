Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Свет Рождества»

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15 декабря 2024 г. (воскресенье) в 15-00

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Свет Рождества». Время ожидания Рождества – Адвента – в Самарской кирхе поистине волшебное. Празднично украшенный зал, еловый венок со свечами… и, конечно же, рождественская музыка. Мария Резник в своей программе обращается к произведениям композиторов разных эпох и стран, многие произведения непосредственно посвящены тематике радостного зимнего праздника.

Исполнители:

Мария Резник (орган, Краснодар)

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Софья Кочнева (скрипка, Москва)

В программе произведения И.С. Баха, Д. Букстехуде, Л. Бельмана, А. Вьетана, Э. Жигу, П.И. Чайковского.

Вход: 500 руб. и 300 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)