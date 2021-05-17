Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел

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Кинотеатр «Художественный» приглашает всех жителей и гостей областной столицы, интересующихся народной культурой и традициями российской глубинки на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел. Свои лучшие работы представят на суд зрителя мастера городского округа Похвистнево. Это изделия, выполненные в традиционных техниках ручной вышивки и лоскутного шитья, резьбы и росписи по дереву, художественной обработки растительных материалов – соломки и бересты и многих других рукотворных техниках.

В экспозицию вошли работы мастера Александра Нечаева – это озорные медведи, утицы с ложками, домашняя утварь. Тонкая и изящная работа Алсу Якуповой - панно «Подсолнухи», выполненное в технике «изонить». Работы, выполненные в технике объёмной и плоскостной геометрической резьбы мастера Карпова Александра: шкатулки, сувенирные футляры, лошадка-качалка и многое другое.

Особое место в экспозиции занимают деревянные сувенирные куклы «Похвистневские красавицы», выполненные художником Дома ремёсел Лилией Бергарт по мотивам национальных костюмов народов, населяющих район. Коллекция кукол стала настоящим брендом городского округа Похвистнево и ярким украшением выставки!

Не оставят равнодушными гостей изделия, выполненные из соломки. Кто-то метко назвал их «картины из солнечных лучей». Этот материал, подобно янтарю, вбирает в себя и излучает солнечный свет, имеет множество оттенков, полутонов, которые мастер Лилия Ризаева виртуозно применяет в своих изделиях - картинах, иконах и панно.

Искусно созданные рушники, разработанные и выполненные мастером Сметаниной Жанной, отражают основные вехи в жизни каждого человека - свадьбы, рождения детей, национальную тематику. Работы мастера очень тонко передают национальный характер и отражают особенности жизни народа.

Мастер Дружинина Татьяна в совершенстве владеет техниками вышивки атласными лентами – ее пейзажи, натюрморты, панно окунут зрителя в атмосферу дивного весеннего сада, благоухающего пышным цветением.

Работы, выполненные в технике корневой резьбы, представит на выставке руководитель Похвистневского Дома Ремесел – Елена Владимировна Анисимова.

Дом ремёсел - культурное достояние маленького города, является визитной карточкой Похвистнево. Мастера, творящие здесь свои рукотворные шедевры, возрождая старые традиции, активно внедряют предметы прикладного искусства и ремёсел в повседневную жизнь населения. Творческая среда, в которую с порога попадает посетитель арт-фойе кинотеатра «Художественный», в очередной раз доказывает, что мастера Дома ремёсел – люди особенные, живущие в постоянном творческом поиске. Их изделия излучают особое тепло и поднимают настроение, а ведь все эти чудеса, как правило, рождаются из простых подручных материалов.

Выставка продолжит свою работу до 30 мая 2021 года.

Время работы Выставки: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Вход свободный.

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