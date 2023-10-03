Самарцев приглашают на игры 1/2 финала официальной лиги МС КВН «Самара»

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6 и 19 октября 2023 года в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106 Г) в столице 63-го региона состоятся игры 1/2 финала официальной лиги МС КВН «Самара». Начало – в 19:00. Мероприятие проходит при поддержке Администрации г.о. Самара.

На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют даже самые маленькие самарцы, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН, «САМАРА».

Подробнее со списком команд-участников можно ознакомиться здесь: https://samadm.ru/media/news/45419/