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В дни, когда блокада достигла своего апогея, мир услышал о ленинградской трагедии через великую музыку в тыловом волжском городе Куйбышеве.
Самарцам расскажут об истории создания Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича
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Самарцам расскажут об истории создания Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича

27 февраля 2023 18:32
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В дни, когда блокада достигла своего апогея, мир услышал о ленинградской трагедии через великую музыку в тыловом волжском городе Куйбышеве.

2 марта в самарской библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30) состоится показ документальной композиции «Симфония №7», созданной в форме диалога в слове и музыке, значимой основой которой является одноимённая документальная выставка. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Начало в 13.30.

Отметим, что премьерное исполнение симфонии, состоявшееся 5 марта 1942 года, навсегда вписано в культурную историю не только нашего города, но и всей страны. Легендарное произведение посвящалось Ленинграду – родному городу композитора, эвакуированного в самом начале войны в Куйбышев, где была завершена работа над его созданием.

В дни, когда блокада достигла своего апогея, мир услышал о ленинградской трагедии через великую музыку в тыловом волжском городе Куйбышеве. Премьеру представил оркестр Большого театра Союза ССР под управлением Самуила Самосуда во Дворце культуры им. В.В. Куйбышева (ныне – Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича). Композитор назвал Ленинградскую симфонию лучшей из всех своих творений.

В программу мероприятия войдёт также экскурсия по экспозиции, состоящей из 8 разделов: «Рождение симфонии», «Музы не молчали», «Великая премьера. Куйбышев, 5 марта 1942 г.», «Говорит музыка. История в звуке», «Триумфальное шествие по планете», «Ленинградская» №7. Путь домой», «Песнь торжества. Сотворение чуда», «Победа человеческого в человеке». Фоновой основой для разделов служат графические буквы,  при соединении друг с другом образующие ключевое слово «СИМФОНИЯ».

Выставка наполнена историческими фотографиями и документами, аккомпанементом к которым являются говорящие цитаты и поэтические строки. У посетителей мероприятия будет возможность узнать не только об истории создания, судьбе знаменитого произведения, но также получить дополнительные сведения о его создателе, событиях и людях, делавших историю Куйбышева и страны военного времени.

 

Фото:   ru.freepik.com

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