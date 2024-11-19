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В воскресенье, 24 ноября в 18:00

Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Каменный гость»

по одноимённой пьесе Александра Сергеевича Пушкина из цикла «Маленькие трагедии».

Режиссёр — Николай Тренкин.

Спектакль представляет собой новый взгляд на классику и изучает феномен Дона Гуана — обольстителя, чья душа не достойна настоящей любви. Внутренние кошмары терзают его, не давая пробиться к чистым чувствам и обрести счастье.

Продолжительность: 1 час 5 минут.

Возрастная категория: 12+

Место: Театральное пространство «Дом» (ул. Подшипниковая, 15 А)

Фото: Театр "Город"