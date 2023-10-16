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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»

16 октября 2023 09:27
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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»

Мероприятие состоится в пятницу, 20 октября в 18:30.

Не сказка. Цирк. Размышление. Сочинённый спектакль по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон».

400 лет назад в сильном городе поселился дракон, наложил на город дань, забрал себе весь людской свет. В городе погасли фонари, люди забыли о любви. Они живут во мраке, однако во дворце дракона всегда яркое торжество. Молодую девушку, ещё верующую в свет, счастье и свободу, дракон выбирает избранницей и забирает себе. Никто не осмелиться бросить вызов дракону.

Но в этом городе таинственным образом появляется единственный герой - Ланцелот, желающий спасти души людей, пробудить в них жизнь. Преодолевая страх и сомнения, герой обретает силу, исходящую из его сердца. Ланцелот проникается судьбой горожан, он мечтает освободить и тех, кто потерял надежду и веру в лучшее.

Так в мире, где свет и тьма сражаются за власть, отвага и любовь побеждают страх и ненависть, открывая путь к новой эре процветания, жизни и свободе.

Режиссёр - Семён Гуськов.

В ролях: Егор Кротов, Егор Самсонов, Никита Дьяков, Светлана Антонова, Роман Гарбузов, Дмитрий Смирнов, Дарья Котова, Варвара Львова, Арина Сапфирова.

 

Продолжительность: 1 час 30 минут

Возрастная категория: 16+ 

Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)

Теги: Мероприятия

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