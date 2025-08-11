Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Самарский театр драмы представит премьеру в новом формате

11 августа 2025 10:37
163
Самарский театр драмы представит премьеру в новом формате

29 августа в 18:30 Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру нового формата — спектакль-прогулку с плейлистом «ВОЛГА_ДОК» (16+).

Главным художественным образом спектакля является Волга и её движение, а зрители, перемещаясь по улицам Самары, находятся внутри эмоционального и звукового пространства.

Режиссёр «ВОЛГА_ДОК» — Александр Шумилин, молодой перспективный постановщик, основатель театра «Немхат», изучающий и использующий новые формы и пространства для создания произведений современного драматического искусства.

Работая над спектаклем «ВОЛГА_ДОК», постановщики провели исследование аудиоландшафта нашего города — системы звуковых элементов, которая возникает в окружающей среде. Полученные записи стали частью музыкальной ткани спектакля, а личные переживания и воспоминания актёров Самарского театра драмы легли в основу нарратива постановки.

