Самарский театр драмы представит премьеру в новом формате

29 августа в 18:30 Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру нового формата — спектакль-прогулку с плейлистом «ВОЛГА_ДОК» (16+).

Главным художественным образом спектакля является Волга и её движение, а зрители, перемещаясь по улицам Самары, находятся внутри эмоционального и звукового пространства.

Режиссёр «ВОЛГА_ДОК» — Александр Шумилин, молодой перспективный постановщик, основатель театра «Немхат», изучающий и использующий новые формы и пространства для создания произведений современного драматического искусства.

Работая над спектаклем «ВОЛГА_ДОК», постановщики провели исследование аудиоландшафта нашего города — системы звуковых элементов, которая возникает в окружающей среде. Полученные записи стали частью музыкальной ткани спектакля, а личные переживания и воспоминания актёров Самарского театра драмы легли в основу нарратива постановки.