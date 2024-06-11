Самарский театр драмы отправился на гастроли в Оренбург

123

Завтра, 12 июня, Самарский академический театр драмы им. М. Горького выступит на сцене Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького со спектаклем «Фредерик, или Бульвар преступлений» (16+), главную роль в котором исполняет народный артист России Владимир Гальченко. Спектакль будет показан в рамках XII Международного театрального фестиваля «Гостиный двор».

А в конце июня Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра сразу несколько спектаклей: 27 и 28 июня «Завтра была война» (16+), 29 июня «Весы» (16+), 30 июня «И никого не стало» (16+), а 1 июля – новинку этого сезона «НА ДНЕ.DOC» (18+).