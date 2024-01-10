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11 января в Самарской области ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
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Более 100 новых клиентов зарегистрировались на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2023 году
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Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
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Самарский театр драмы - лидер в области по "Пушкинской карте"
10 января 2024
12:39
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