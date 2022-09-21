Самарский областной художественный музей приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Есенинская осень» в Ширяево

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Самарский областной художественный музей приглашает принять участие в ежегодном фестивале «Есенинская осень», который состоится 24 сентября в филиале Самарского областного художественного музея - Историко-музейном комплексе в селе Ширяево. Праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта Сергея Есенина и в очередной раз пройдет на родине его близкого друга - поэта Александра Ширяевца.

Село Ширяево – уникальное место, которое находится в одном из красивейших мест Поволжья. В этом году мы подготовили насыщенную программу, включающую музыкальные номера, чтение стихов и мастер-классы. Также вниманию гостей предлагаются экскурсии по музейному комплексу и мастер-классы от сотрудников музея.