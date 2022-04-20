151

20 апреля Самарский областной художественный музей представит выставку «Окольцованные Самарской Лукой».



Масштабная экспозиция посвящена самарскому Гению места, самарскому ландшафту, самарским художникам. В самом ее названии заключена метафора: художник сравнивается с птицей, которая, улетая на юг, весной обязательно возвращается домой, чтобы вывести свое потомство. Возникает ассоциация – кольцо на лапке у птицы и гигантское кольцо Луки совпадают в своем предназначении: кольцо служит идентификации птицы, Лука идентифицирует художника, взрастившего свое творческое видение в ее пределах.



Выставка охватывает период со 2-й половины ХIХ до начала ХХI века. Начало самарскому пейзажу было положено К.П. Головкиным (1871-1925), который явился подлинным предтечей самарских пейзажистов последующего времени. В своих работах Головкин выявил мотивы, характерные для ландшафта Самарской Луки и особое внимание уделил природному «феномену» этих мест – дереву осокорь (черный тополь).



Выставку «Окольцованные Самарской Лукой» можно посетить до 29 мая.

Фото: департамент информационной политики СО