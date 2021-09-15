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Самарский художественный музей представит выставку «Самарские мистерии Валентина Пурыгина»

15 сентября 2021 15:58
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"Город наш не очень красив, но я влюблен в него, и хочется найти видные и интересные места".

16 сентября, в честь 170-летия Самарской губернии и 95-летия со дня рождения заслуженного художника Валентина Захаровича Пурыгина (1926-2002) Самарский художественный музей представляет выставку «Самарские мистерии Валентина Пурыгина».

В Самаре Валентин Пурыгин оказался в 4 года, когда семья бежала от раскулачивания. Здесь художник впервые увидел Волгу – она покорила его своей мощью и красотой на всю жизнь. В этом городе  он получил первые уроки рисования.

В письме своему другу, искусствоведу Владимиру Володину Пурыгин писал:

 «Я люблю свой город. Помню город еще старой Самарой, с пароходами, колёса которых придавали им вид сказочных мельниц… Город наш не очень красив, но я влюблен в него, и хочется найти видные и интересные места».

Такими местами стали для художника улицы,  площади, строящаяся  набережная и Семейкинское (Московское) шоссе, мост через Самарку.  Город Пурыгина очень разный: он пишет его в весенние дни и в ненастье, в осеннем кружеве и в стужу. Все эти мотивы нашли отражение в многочисленных натурных этюдах, представленных на выставке.

Одна из главных достопримечательностей – площадь Куйбышева. Пурыгин писал и рисовал ее много раз  со стороны скверов, вид на Дворец культуры и в праздники, и в будни.

Валентин Пурыгин создал своего рода портреты улиц, запечатлел  Ленинградскую, Некрасовскую, Льва Толстого — те места, где сохранился дух старой Самары, на лавочках собираются соседки, а во дворах сушат белье и смолят лодки, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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