Самарский балет «Раймонда» вошел в лонг-лист Российской театральной премии «Золотая Маска»

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Балет «Раймонда» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»



Балет на музыку Александра Глазунова, премьера которого состоялась в июне 2023 года, включен экспертами «Золотой Маски» в перечень самых заметных спектаклей сезона 2022-2023.

В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.

Отметим, что в список попадают только самые заметные из премьер в российских театрах.