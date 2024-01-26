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Самарский академический театр оперы и балета представил премьеру оперы «Евгений Онегин»

26 января 2024 13:02
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Самарский академический театр оперы и балета представил премьеру оперы «Евгений Онегин»

25 января в Татьянин день Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил премьеру оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». 

Опера «Евгений Онегин» была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура. 

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Георгий Исаакян (лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, Президент Ассоциации Музыкальных Театров).

«Евгений Онегин» – это огромная вселенная, это путешествие, которое не может никогда закончиться, но в котором хочется быть достаточно долго. Это мир русского языка, русских стихов и поэм, сказок, это то, в чем мы все время существуем, способ, которым мы мыслим и познаем мир. И для нас с Вячеславом Александровичем Окуневым, выдающимся художником, с которым мы придумывали этот спектакль, было важно поговорить со зрителем о том, что известная по школьной программе формула об энциклопедии русской жизни на самом деле очень живая вещь. И нам очень хотелось, чтобы каждый зритель узнал в какой-то момент спектакля себя в том или ином из своих возрастов, в каком-то из моментов своей жизни», – поделился Георгий Исаакян.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

«Евгений Онегин» – это одна из самых знаменитых, самых пронзительных, проникновенных опер и для Чайковского, и вообще в мировом оперном репертуаре. Нам очень хотелось сделать такой подарок зрителям именно в Татьянин день. У меня давно была мечта увидеть на сцене нашего театра именно эту легендарную постановку Георгия Исаакяна, которую я видел, и был абсолютно покорен простотой, искренностью, и, в то же время, большой человечностью этого спектакля. И Георгий Георгиевич нашел в своем невероятно плотном графике время, чтобы приехать к нам и поставить спектакль. Спасибо ему огромное за это.

Сейчас наша оперная труппа обогатилась новыми голосами, много новых лиц и в хоре. Для них это первая работа над полноценной постановкой «Онегина», потому что до недавнего времени театр мог предложить только полуконцертное исполнение этого шедевра. Работа с таким мастером как Георгий Исаакян, да ещё в одном из его самых сильных спектаклей, это мечта любого вокалиста. И дело даже не в том, как он умеет «раскрыть» каждого артиста с содержательной стороны, но в том, что именно в этом своем спектакле, Георгий Исаакян, как мне кажется, очень близок духу пушкинского романа в стихах. Именно такой постановки заслуживает наш театр, наши артисты и неравнодушная публика», – рассказал музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик Евгений Хохлов.

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