Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО

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Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича познакомил журналистов с оборудованием, полученным в рамках Нацпроекта «Культура» на общую сумму 13,61 млн руб.

"Технологии убегают очень далеко, и мы хотим быть на волне. Мы видим работу столичных театров, они приезжают к нам, мы к ним, и мы понимаем, каким оборудованием хотели бы обладать и что поможет нашему зрителю лучше, качественней воспринимать наши постановки," - рассказал заведующий постановочным цехом театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича Сергей Дильдин.

В частности, театр получил звуковое оборудование с новым, надежным цифровым качеством (микрофоны, радиосистему, комплект выездного звукового оборудования). Оно не только исключает возникновение технических неполадок во время спектакля, но и не отвлекает артистов от творческого процесса.

Микрофоны, к примеру, используются на детских спектаклях, таких, как "Волшебная лампа Аладдина", "Бременские музыканты".

Также получены светодиодные экраны, на которых, в частности, будут транслироваться субтитры во время опер на иностранных языках, два генератора тяжелого дыма и лазерный проектор. Дым-машины будут активно использоваться в спектаклях, таких как оперы «Мастер и Маргарита», «Сон в летнюю ночь».

"Данная программа нам очень помогает, поскольку театр не может на собственные ресурсы купить настолько дорогое оборудование", - отметил Сергей Дильдин,

Оценить работу новинок зрители уже имели возможность на оперных спектаклях.

Фото:Дильдина Светлана