самарские студенты представят две постановки на всероссийском фестивале

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Студенты четвертого целевого актерского курса Самарского института культуры (мастер - Денис Бокурадзе) отправились в Саратов на V всероссийский молодежный театральный фестиваль (16+). Будущие артисты участвуют в мастер-классах и конкурсе.

Фестиваль, названный в память об актрисе и педагоге Валентине Ермаковой, проводит Театральный институт Саратовской консерватории. Студенты принимают участие в творческих встречах, мастер-классах и научно-практической конференции.



Программа фестиваля также включает в себя конкурс студенческих работ малой формы "Театральные фрагменты". Ученики Дениса Бокурадзе представили две постановки - по трагедии Шекспира "Макбет" (16+) и рассказу Бунина "Мадрид" (16+).



Итоги конкурса станут известны 5 декабря. В составе жюри - художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов и актриса "Мастерской Петра Фоменко" Галина Тюнина.



В фестивале принимают участие студенты из РИТИ (ГИТИСа), Воронежского института искусств, Ярославского театрального института, Московского театрального колледжа, Самарского государственного института культуры и Саратовского театрального института, пишет Сова.