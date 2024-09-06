Самарская областная научная библиотека приглашает на выставку к предстоящему 200-летию Льва Толстого

158

«Лев Толстой. Философия» – выставка под таким названием открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция проходит в рамках цикла ежегодных книжных выставок «Лев Толстой: грани и смыслы» и приурочена к грядущему 200-летию со дня рождения великого русского писателя.

Русская литература и русская философия Льву Николаевичу обязана многим: пройдя долгий путь религиозных исканий, он выступал с критикой доминирующего богословия, обосновывал необходимость общественного переустройства на принципах взаимной любви людей и непротивления злу насилием.

На выставке «Лев Толстой. Философия» можно ознакомиться со многими религиозно-философскими работами писателя, в том числе с прижизненными изданиями «В чём моя вера?» (1906) и «О жизни» (1907). Важное место в экспозиции занимают также сочинения современников Толстого (Ф.П. Преображенского, Л.Е. Оболенского и др.), позволяющие нам узнать много нового о том, как его идеи воспринимались столетие назад. Наконец, новые грани творчества мыслителя раскроют и современные исследователи его творчества, монографии которых будут представлены в экспозиции.

Хотите прикоснуться к философскому наследию великого классика? Тогда приходите на выставку!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы (2 этаж).

Вход свободный!

12+