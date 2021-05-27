Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек

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Сегодня, 27 мая, Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек.

С 10:00 до 20:00 в холле 1 этажа будет работать Книжный фримаркет.

На бесплатной ярмарке можно подарить прочитанные книги новым читателям и найти что-нибудь новое, полезное и нужное для себя. Освободите книжные полки от неактуального и обновите домашнюю библиотеку без ущерба экологии и бюджету.



В 15:00 в Центре изучения книжной культуры отдела редких книг откроется историко-книжная выставка «Жизнь для книги: издатель И.Д. Сытин» из цикла «Великие издатели России».

Посетители узнают удивительную историю талантливого предпринимателя, книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина. За свою жизнь крестьянский сын Иван Дмитриевич издал совокупным тиражом 500 миллионов книг. Традиционно в экспозиции будут представлены библиографические ценности, выпущенные на рубеже ХIХ–XX вв.



17:00 – мастер-класс по реставрации книг.

Специалисты сектора реставрации и консервации фондов СОУНБ покажут, как с помощью доступных материалов продлить жизнь книге, поделятся методиками по восстановлению печатных изданий, научат возвращать на место выпадающие страницы с помощью техники вклейки двойного листа, ремонтировать оторвавшийся «корешок», поделятся техникой доливки утраты листа и другими доступными приемами восстановления книг.

Продолжительность – 1 час. Сбор участников – в холле 1 этажа.



18:00 – Квиз «50 вопросов о русском языке».

Это интеллектуальная командная викторина из пяти этапов. Участникам предстоит ответить на вопросы о русском языке, блеснуть эрудицией и проявить смекалку. Квиз разработан командой проекта «Библиотека грамотности» при поддержке фонда «Тотальный диктант». Все вопросы созданы на основе энциклопедии «Русский язык», изданной институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН в 2020 году. Регистрация на квиз: https://senler.ru/a/1hxo3/9wmf/64624899



Приглашаем всех желающих на День библиотек. Вход свободный.

Проспект Ленина, 14а.

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